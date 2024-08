Kindle Paperwhite, 16GB per portare OVUNQUE tutti i tuoi libri

C’è un prodotto che spaventa molti lettori ma chi lo prova, non torna più indietro. Kindle Paperwhite è il suo nome ed è un eReader che ti fa innamorare una seconda volta della lettura. Con 16GB di spazio al suo interno ha tutta la potenza di farti portare migliaia di libri ovunque tu vada oltre a tante altre funzioni avanzate.

Insomma, se vuoi dare una chance alla lettura in digitale è proprio il prodotto che ti occorre. Collegati al volo su Amazon dove lo trovi disponibile con un piccolo sconto e lo fai tuo a soli 144,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Kindle Paperwhite: il tuo migliore amico

Non è come lo schermo di un tablet o di uno smartphone. Kindle Paperwhite usa una tecnologia tutta sua che non stanca gli occhi, replica la sensazione della carta e ti fa immergere nei tuoi comfort book preferiti. Con un display ampio più di 6 pollici e una risoluzione avanzata, puoi goderti qualunque genere… persino i manga!

Conta che è leggerissimo ed è sottile per portarlo sempre con te. Questo modello, nello specifico, è impermeabile e con una batteria che dura settimane intere per una combo che non ti fa preoccupare di niente.

Perché è un prodotto vincente? Oltre a offrirti gli ebook che costano nettamente di meno rispetto alle versioni fisiche, abbonamenti come Kindle Unlimited e libri gratuiti già con Prime, ha tutta una serie di personalizzazioni che rendono la lettura confortevole. Puoi cambiare l’illuminazione dello schermo, scegliere una temperatura, personalizzare l’impaginazione scegliendo margini, carattere, grandezza e tanto altro.

La lettura, finalmente, torna ad essere per chiunque.

Non perdere questa occasione e acquista immediatamente il tuo Kindle Paperwhite a soli 144€ con lo sconto che trovi ora su Amazon.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.