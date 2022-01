KenaMobile: SIM antifurto da 7,99€, ecco come!

Oltre alle varie tariffe disponibili nel mercato anche il virtuale di TIM, KenaMobile, offre diverse soluzioni compatibili anche come SIM antifurto.

Queste schede telefoniche nascono per essere compatibili con i sistemi di allarme che sempre più hanno delle funzionalità davvero interessanti. Le nuove tecnologie implementate in questi sistemi per rendere sicura la propria abitazione, infatti, utilizzano spesso anche il traffico dati oltre che quello voce.

Ecco perché è molto utile scegliere una soluzione con un buon quantitativo di internet disponibile per evitare spiacevoli malfunzionamenti.

KenaMobile – SIM Antifurto: i dettagli

La soluzione del virtuale ex Noverca che abbiamo selezionato per voi offre 100 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri sia mobili che fissi in tutt’Italia e SMS anch’essi senza alcun limite.

Tutto questo pacchetto è disponibile a soli 7,99 euro mensili. Tale promo non è attivabile richiedendo un nuovo numero ma può essere richiesta solo richiedendo la portabilità da specifici gestori MVNO.

Tra questi virtuali troviamo Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Se dunque a casa avrete custodito nel cassetto una SIM di scorta di uno di questi operatori, di conseguenza, potrete anche richiedere il passaggio a Kena con questa promozione altrimenti dovrete per forza acquistare una scheda con un virtuale a scelta.

Eventualmente, tale offerta è disponibile anche per chi vuole cambiare operatore con la sua SIM principale. Inoltre, grazie all’iniziativa natalizia ci sono ben 100 Giga aggiuntivi per 30 giorni senza alcuna spesa extra. Questo addon di traffico internet è disponibile solo per le richieste fatte entro il giorno 11 Gennaio 2022.

Costi ed altro

Questa soluzione a meno di 8 euro mensili non prevede né un contributo di attivazione né il costo per la SIM.