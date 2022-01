Kena: ultimi giorni per l'Offerta 100 Giga, pare!

Kena offre la possibilità di richiedere l'attivazione della sua Offerta 100 Giga ancora per alcuni giorni. Nello specifico, tale promo è disponibile fino al giorno 11 Gennaio 2022.

Kena 100 Giga: ecco l'Offerta KILLER!

Questa tariffa low-cost di Kena Mobile offre 100 Giga in 4G su rete TIM con velocità massima di 30 Mbps in download e upload (con 100 Giga extra per 30 Giorni GRATIS), minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore mobile e fisso nazionale e SMS senza limiti e verso tutti gli operatori. Il tutto per soli 7,99 euro ogni mese con addebito su credito residuo. Inoltre, troviamo anche ben 5,5 Giga di internet in 3G da utilizzare mensilmente in roaming.

I Giga aggiuntivi sono disponibili solo per chi porta a termine la portabilità del proprio numero entro le ore 10 dell'11 Gennaio 2022.

Questo bundle extra è incluso gratuitamente e viene disattivato automaticamente al termine dei 30 giorni. Non è possibile in alcun modo rinnovare tale opzione aggiuntiva, anche in caso di non utilizzo dei Giga promozionali.

Tale promo è attivabile esclusivamente richiedendo il cambio operatore e provenendo da Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Enegan Mobile, Poste Mobile, Professional Link, Lyca Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Spusu Italia, Welcome Italia, Rabona, Wing Mobile e Withu Mobile.

Come abbiamo detto all'inizio questa offerta è attivabile ancora per poche ore solo in portabilità da alcuni MVNO che abbiamo visto poco fa.

La promozione dunque a partire dal secondo mese perderà i 100GB extra gratuiti mantenendo invariato il suo canone mensile ed il suo bundle originario.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc'anzi non prevede costi di attivazione. Inoltre, SIM e spedizione sono anch'esse completamente a carico di Kena.

Approfitta delle ultime ore per avere 200 Giga, minuti e SMS senza limiti a meno di 8 euro al mese, passa a Kena!