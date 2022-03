Kena TIMVision: TUTTO il Calcio che conta a 19,99€

Esiste un'alternativa all'offerta TIMVision e questa proviene da Kena Mobile. Il low-cost di TIM infatti propone un'offerta parallela a meno di 20 euro mensili per 9 mesi.

Kena TIMVision: ecco i dettagli

KenaMobile, operatore virtuale ex Noverca, offre la possibilità di attivare l'offerta TIM Vision con un prezzo bloccato per 9 mesi a soli 19,99 euro mensili. A partire dal 10° mese, il prezzo aumenta a 29,99€ al mese. A differenza di TIM, qui non c'è il decoder TIM Box e dunque bisognerà acquistare un decoder a parte per usufruire dei servizi.

Cosa prevede l'offerta Kena TIM Vision? Praticamente tutto il calcio e lo sport di cui hai bisogno ma non solo! Se ancora però non hai capito ora ti spieghiamo cosa include la promo:

Grazie a DAZN puoi vedere tutta la Serie A TIM, la Serie BKT compresa di playoff e playout, la UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League, i Canali tematici di Inter e Milan, Eurosport 1 e 2 in HD, la Liga Spagnola, la Copa Libertadores, la Moto GP e molti altri eventi sportivi.

Con Infinity+, invece, ci sono ben 104 partite in diretta della UEFA Champions League e tutto il catalogo di Film e Serie TV della piattaforma streaming di Mediaset.

Inoltre, con TIM Vision c'è anche discovery+ e tutti i contenuti originali della TV di TIM.

Il tutto senza vincoli e con la possibilità di vedere qualsiasi evento su due dispositivi in contemporanea senza sovrapprezzo.

Per richiedere l'attivazione del servizio disponibile per 9 mesi a meno di 20 euro al mese sarà necessario attivare anche la Ricarica Automatica. Quest'opzione è disponibile gratuitamente.

Costi ed altro

Kena TIM Vision prevede l'attivazione gratuita ed offre un prezzo bloccato per 9 mesi pari a 19,99 euro al mese. Tutto questo senza vincoli. Dopo i 9 mesi promozionali sarà possibile disdire senza costi per evitare di pagare il prezzo standard pari a 29,99€.