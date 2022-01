Kena Special: ecco la PROMO con 100GB a 7,99€

Kena Special è l'offerta ancora attivabile ONLINE e nei negozi autorizzati con un buon quantitativo di Giga e traffico voce ad un prezzo mensile davvero interessante!

Kena Special: continua la PROMO

La promozione del second brand TIM gode di 100 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti verso tutti i carrier nazionali sia mobili che fissi e SMS illimitati e sempre verso tutti. Tutto questo ad un prezzo di soli 7,99 euro mensili con rinnovi su credito residuo. Comprensivi, ci sono anche ben 5,5 Giga in 3G da utilizzare in roaming senza costi aggiuntivi.

La tariffa del virtuale ex Noverca viene rinnovata ogni mese solo in caso di credito telefonico sufficiente a coprire il canone richiesto. Il rinnovo mensile avviene entro un massimo di 4 ore e viene confermato attraverso un messaggio di conferma.

Tale tariffa non prevede vincoli contrattuali ed è attualmente l'unica senza la dicitura “Per Sempre”. Questo significa che potrebbe essere soggetta ad aumenti col passare dei mesi.

L'offerta, attivabile solo in portabilità, può essere richiesta solo se si proviene da questi gestori: Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Enegan Mobile, Poste Mobile, Professional Link, Lyca Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Spusu Italia, Welcome Italia, Rabona, Wing Mobile e Withu Mobile.

Il bundle internet e voce disponibile non può essere recuperato il mese successivo. Inoltre, una volta esauriti i Giga disponibili nel pacchetto, la navigazione verrà bloccata fino al successivo rinnovo.

Costi ed altro

Kena Special oltre al pacchetto di minuti, SMS e Giga ha anche il costo di attivazione completamente GRATIS . Inoltre, con quest'offerta è gratuito anche il costo della SIM ed anche quello relativo alla spedizione. L'unica spesa da sostenere ammonta dunque a soli 7,99 euro.