Kena: ritorna la PROMO con Buono Amazon da 10€

Kena rilancia la sua PROMO BOMBA a meno di 6 euro mensili con Buono Amazon GRATIS da 10 euro. Oggi vediamo dunque questa offerta in esclusiva ONLINE solo per chi decide di cambiare gestore e proviene da determinati operatori virtuali. Occhio però! La tariffa è attivabile in portabilità solo richiedendo il passaggio entro le ore 10 del giorno 7 Giugno 2022.

Kena: PROMO BOMBA con Buono Amazon da 10 euro

La promozione che permette di ricevere anche un voucher del valore di 10€ da spendere sull’e-commerce di Jeff Bezos offre 50 Giga di traffico dati su rete TIM in LTE con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia fissi che mobili e 500 SMS sempre verso qualsiasi carrier. Il tutto per soli 5,99 euro ogni mese. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche ben 4 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming su tutto il territorio europeo solo in 3G.

Proprio come quasi tutte le offerte del virtuale di TIM, anche questa Kena 5,99 50GB Plus non prevede variazioni di prezzo o contenuto nell’arco dei mesi. Il contratto, dunque, è garantito PER SEMPRE!



Questa promo è attivabile solo richiedendo la portabilità del proprio numero e solo se si proviene da alcuni MVNO come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings e Withu.

La tariffa a meno di 6 euro mensili con prezzo bloccato non è in alcun modo attivabile richiedendo un nuovo numero ma solo in portabilità dai virtuali che abbiamo appena visto.

Costi ed altro

In queste ore, Kena azzera il costo di attivazione SIM ed anche di quello relativo alla spedizione. Cosa aspetti! Porta il tuo numero in KenaMobile e ricevi subito il tuo Buono Amazon da 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.