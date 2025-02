Kena: restano solo pochissimi giorni per attivare l'offerta da 4,99€

Kena ha deciso di prorogare ancora una volta la disponibilità della sua offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, che rimarrà attivabile fino ai primi giorni di marzo.

Questa tariffa, che include minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga al costo di 4,99 euro al mese, è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da alcuni operatori specifici.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

Dopo essere stata temporaneamente rimossa dalla homepage del sito di Kena, l’offerta è tornata visibile il 12 febbraio scorso, accompagnata dal solito countdown che ne indica la scadenza. Inizialmente, la promozione sarebbe dovuta terminare il 24 febbraio ma è stata nuovamente estesa, con il countdown aggiornato che ora segna come nuova data limite il prossimo 5 marzo.

Anche la pagina dedicata alle campagne digitali è stata aggiornata, mantenendo la stessa scadenza. Non è la prima volta che Kena prolunga questa offerta, che continua a riscuotere interesse grazie al suo elevato rapporto qualità-prezzo. È importante notare che, nonostante i countdown visibili sul sito, nei documenti di trasparenza tariffaria non è indicata alcuna data di scadenza per queste offerte, lasciando aperta la possibilità di ulteriori proroghe.

L’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online è particolarmente vantaggiosa anche per quanto riguarda la fase di attivazione, per la quale è richiesta all’utente solo una prima ricarica di 5 euro, con un credito residuo di 0,01 euro. Ribadiamo che la promozione è disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da compagnie come Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori virtuali (esclusi Ho Mobile e Very Mobile). L’elenco completo degli operatori ammessi è disponibile sul sito ufficiale di Kena.

Kena insiste quindi su un piano tariffario super conveniente per attirare l’attenzione dei potenziali nuovi clienti: resta da capire se, anche dopo la scadenza del 5 marzo, si andrà incontro ad un’ulteriore proroga o se l’offerta tornerà poi disponibile in un secondo momento.