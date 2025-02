Kena: prosegue l'offerta super economica da 4,99€ con 100 Giga

Kena sta ancora mettendo a disposizione l’offerta 4,99 Flash 100 Online, una tariffa piuttosto conveniente che rimarrà disponibile per i nuovi clienti in portabilità fino al prossimo 24 febbraio, come indicato dal countdown aggiornato sul sito.

Con un costo mensile di 4,99 euro, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico internet in 4G: una soluzione ideale per chi cerca un piano mobile economico ma ricco di contenuti.

Diversi operatori stanno puntando al contenimento dei costi, come dimostrato anche dalla recente iniziativa di Wind Tre, che ha resto la promozione da 7,99 euro disponibile per chiunque dovesse optare per il pagamento su credito residuo: fino a poco tempo fa, questa versione prevedeva un costo di 8,99 euro.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

Per accedere a questa offerta, è necessario effettuare la portabilità del proprio numero da alcuni operatori specifici tra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile e una lunga lista di altri MVNO, esclusi Ho Mobile e Very Mobile. L’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, dopo essere stata temporaneamente rimossa dalla homepage del sito, è tornata visibile a partire dal 12 febbraio, mantenendo comunque la possibilità di essere attivata tramite campagne digitali dedicate.

Inizialmente, il countdown indicava una scadenza prevista per il 13 febbraio, poi prorogata al 18 febbraio e infine ulteriormente estesa da Kena fino al 24 febbraio, con termine fissato alle 23:59. Per i nuovi clienti è prevista una prima ricarica obbligatoria di 5 euro, di cui 0,01 euro come credito residuo. Una spesa iniziale irrisoria rispetto ai vantaggi offerti dal piano in questione.

Con 100 Giga mensili, 200 SMS e chiamate illimitate, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online si conferma come una scelta interessante per chiunque intenda cambiare operatore senza spendere troppo: maggiori informazioni su questa e su tutte le altre promozioni in corso le trovate sul sito ufficiale.