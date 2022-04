Kena: PROMO BOMBA con 130 Giga a 7,99€ al mese

Kena, virtuale ex Noverca ora di proprietà TIM, dispone di una PROMO a meno di 8 euro al mese con 130 Giga di internet in 4G, ora con limite di velocità a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Fra un attimo vedremo nel dettaglio questa tariffa low-cost davvero molto interessante.

Kena: 130 Giga a 7,99€ al mese

L'offerta telefonica di oggi offre ben 130 Giga di traffico dati in LTE su copertura TIM con velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e 500 SMS sempre verso tutti i numeri di cellulare. Il tutto per un prezzo incredibile, soli 7,99 euro ogni mese con rinnovi mensili su credito residuo senza obbligo di ricarica. Inoltre, compreso nel canone troviamo pure 5,5 Giga in 3G per navigare in roaming nel suolo europeo.

Come tutte le promozioni di Kena Mobile, anche questa non prevede impegni contrattuali di nessun genere. Inoltre, la promo verrà mantenuta per sempre allo stesso prezzo di partenza come indicato nelle condizioni d'uso e nel sito ufficiale dell'operatore.

Questa tariffa è disponibile in MNP solo provenendo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, ho.mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Come potete intuire dal target di MVNO, la promo è disponibile solo richiedendo il cambio gestore. Non è possibile attivare un nuovo numero con questa tariffa.

Costi ed altro

Kena richiede 4,99 euro una tantum per l'attivazione di questa promozione, oltre alla prima mensilità pari a 7,99€. La SIM e la spedizione a casa sono invece completamente GRATIS. Don't Worry, Be Kena! Ecco l'offerta che dura per sempre!