Kena: OFFERTA a 6,99€ che è un'opera D'ARTE, ecco quale

Kena propone in queste settimane una PROMO che di fatto è anche un’opera d’arte. Questo perché la tariffa nello specifico offre internet, minuti e messaggi ad un prezzo davvero incredibile.

Kena Mobile: ecco l’opera d’arte a 6,99€

La tariffa in questione prevede la bellezza di 130 Giga di traffico dati in LTE su rete 4G di TIM con prestazioni di velocità raggiungibile stanziate a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e 500 SMS sempre verso qualsiasi carrier italiano. Tutto questo ad un prezzo mensile davvero molto interessante. Stiamo infatti parlando di appena 6,99 euro. Nel canone mensile ci sono inoltre anche 7 Giga di roaming in Europa.

Kena a tutti i clienti che attivano la Ricarica Automatica regala 50 Giga al mese già a partire dal primo rinnovo.

L’offerta in questione è attivabile da chi porta il proprio numero da alcuni virtuali come Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

In alternativa, è possibile richiedere la medesima tariffa anche attivando un nuovo numero.

La promozione che abbiamo visto poc’anzi, sia nella versione in portabilità sia nella variante “nuovo numero”, è bloccata per sempre e non ha alcun vincolo.

Costi ed altro

L’opera d’arte di Kena Mobile è attivabile ONLINE con spedizione e costo SIM completamente GRATIS. Questa promozione a meno di 7 euro al mese ha però un contributo di attivazione pari a 4,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.