Kena Mobile Nuovi Numeri: 50GB a 7,99€ al mese!

Kena Mobile oltre alla Flash offre anche diverse tariffe anche per nuovi numeri. Oggi vediamo dunque la Kena 7,99 dedicata per chi necessita di attivare una nuova numerazione.

La promozione è davvero interessante, sia per il quantitativo di Giga a disposizione sia per il prezzo mensile a cui viene proposta.

Kena Mobile: promo per Nuovi Numeri

Kena 7,99 Nuovi Numeri è attivabile solo per nuove numerazioni e dispone di minuti illimitati verso tutti fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti e 50 Giga di traffico internet in 4G a 30 Mbps sia in download che upload a soli 7,99 euro mensili. Tale tariffa non prevede vincoli di durata contrattuale, come del resto tutte le offerte dell'operatore virtuale ex Noverca.

Tale promo riporta la dicitura “Per Sempre”, questo significa che l'operatore virtuale di TIM si impegnerà a non modificare l'offerta in questione.

Inoltre, sempre compreso nel canone mensile dei 7,99€ troviamo ben 4,5 Giga in 3G da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea.

Costi ed altro

Kena 7,99 Nuovi Numeri ha un costo di attivazione iniziale pari a 4,99 euro una tantum. Inoltre, il costo della scheda SIM e la relativa spedizione sono comprese nel prezzo. Tale promo è disponibile online, nei negozi autorizzati alla vendita di Kena Mobile oppure chiamando il 181.