Kena Mobile: una montagna Giga con un buono Amazon da 10 euro

Kena Mobile si sta rivelando uno degli operatori mobili virtuali più competitivi del mercato. Le sue soluzioni offrono un ricco contenuto appoggiato alla rete TIM. Questo è perciò sinonimo di affidabilità e qualità.

La nuova offerta proposta da questo MVNO è davvero speciale perché rivolta a chi cerca una soluzione completa e definitiva. Infatti, il ricco bundle offerto con la soluzione Kena 7,99 include minuti illimitati, 500 SMS e 130 Giga di traffico dati.

Inoltre, fino al 7 giugno, attivandola in portabilità potrai ottenere un buono Amazon del valore di 10 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per chi vuole telefonare e navigare online senza pensieri. In più, la navigazione sarà attiva su rete 4G di TIM e verrà anche integrato il servizio VoLTE per i dispositivi abilitati su rete Kena.

L’offerta è rivolta a tutti coloro che vogliono passare all’operatore mantenendo il numero di cellulare in portabilità. Può quindi attivare questa promozione chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, HO Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Kena Mobile 7,99: costi e contenuto

Kena 7,99 è l’offerta di Kena Mobile che si propone a tutti coloro che, provenendo da uno degli operatori mobili sopra elencati, decide di mantenere il suo numero di telefono. Il ricco bundle, a soli 7,99 euro, come suggerisce il nome della promozione, include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 130 Giga di traffico dati sotto copertura 4G di TIM con velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps;

di traffico dati sotto copertura 4G di con velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps; 500 SMS verso tutti i numeri di rete nazionale.

L’offerta è al costo di 7,99 euro al mese e si rinnova automaticamente lo stesso giorno in cui è stata attivata su credito residuo della SIM. Per attivare questa promozione è previsto un contributo di attivazione pari a 1,99 euro una tantum, mentre il costo della SIM è gratuito.

Infine, portando il proprio numero in Kena Mobile otterrai un buono acquisto Amazon del valore di 10 euro. La promozione è valida fino alle ore 10:00 del 7 giugno 2022. Non perdere questa opportunità e scegli un ottimo operatore mobile virtuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.