Kena Mobile a soli 6,99€ al mese: una PROMO da non perdere

La promozione di Kena Mobile a 6,99€ al mese offre un’opportunità incredibile per chi desidera un piano mobile completo a un prezzo conveniente. Con un pacchetto ricco di dati per la navigazione in Internet, minuti illimitati per chiamate e messaggi SMS, questa offerta risulta particolarmente interessante per chi proviene da alcuni gestori o per chi intende attivare una nuova numerazione.

Kena Mobile: i dettagli della promo a meno di 7 euro al mese

A soli 6,99 euro al mese, l’offerta Kena Mobile garantisce un pacchetto completo che include:

130 GB di traffico dati in 4G : la velocità e la copertura della rete TIM permettono di navigare ad alta velocità, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su tutto il territorio nazionale.

di traffico dati in : la velocità e la copertura della permettono di navigare ad alta velocità, fino a in e in su tutto il territorio nazionale. 70 Giga in regalo per 7 giorni fino al 2 Aprile 2024.

in regalo per fino al 2 Aprile 2024. Chiamate illimitate : comprese senza limiti e verso qualsiasi gestore, è possibile effettuare dunque chiamate illimitate a tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

: comprese senza limiti e verso qualsiasi gestore, è possibile effettuare dunque chiamate illimitate a tutti i numeri fissi e mobili in Italia. 200 SMS inclusi : con questa promozione puoi inviare fino a 200 messaggi SMS a tutti i numeri mobili nazionali.

: con questa promozione puoi inviare fino a 200 messaggi SMS a tutti i numeri mobili nazionali. 7,5 GB per navigare in Europa: un bundle dedicato in roaming che permette di rimanere sempre connessi anche durante i viaggi nell’UE.

Costi ed altro

Questa offerta è dedicata sia ai nuovi clienti che a coloro che vogliono trasferire il loro numero a Kena Mobile da altri operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali e molti altri MVNO.

È fondamentale tenere presente che il primo rinnovo ed il costo di attivazione sono offerti gratuitamente, garantendo un notevole risparmio iniziale.

L’attivazione può essere completata comodamente online tramite il sito ufficiale di Kena Mobile o attraverso l’app disponibile per dispositivi Android e iPhone.

L’offerta in questione rappresenta un’opportunità eccezionale per coloro che cercano un piano completo ad un prezzo conveniente, sfruttando al massimo la qualità della rete TIM. Con una vasta selezione di servizi inclusi ad un prezzo vantaggioso, questa offerta si posiziona come una soluzione estremamente conveniente per chi è in cerca di affidabilità e convenienza senza rinunciare a nulla.