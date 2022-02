Kena Mobile: 130 Giga a SOLI 7,99€ al mese

Kena Mobile offre ora ben 130 Giga di traffico dati sempre al solito incredibile prezzo! Stiamo parlando di una promozione disponibile ONLINE a soli 7,99 euro mensili. Senza vincoli e con attivazione e spedizione completamente gratuite.

Vediamo ora cosa offre nello specifico la tariffa in questione.

Kena Mobile: PROMO 130 Giga a 7,99€

La promo dell'operatore virtuale ex Noverca gode di 130 Giga di internet in 4G su rete TIM con picchi di velocità massima raggiungibile pari a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori sia mobili che fissi italiani e SMS illimitati e verso qualsiasi operatore. Tutto questo al solito prezzo di soli 7,99 euro al mese con addebito sul credito residuo della SIM. Oltre ai 130GB, troviamo anche 5,5GB in 3G utilizzabili in roaming.

L'offerta in questione disponibile a meno di 8 euro al mese è completamente priva di vincoli contrattuali anche se in realtà il prezzo mensile potrà subire variazioni nell'arco dei mesi. Questo perché l'operatore virtuale proprietario di TIM non ha indicato la dicitura “Per Sempre” in questa tariffa.

La promozione con 130GB di traffico dati è disponibile ONLINE solo in portabilità da Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, ho.mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu Italia, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

L'offerta è disponibile quindi solo mantenendo il proprio numero con il passaggio a Kena. Non è possibile dunque richiedere una nuova numerazione con questo piano telefonico.

Costi ed altro

Il costo di attivazione così come quello solitamente richiesto per la spedizione e per la scheda SIM sono completamente azzerati. In pratica, ci sarà da pagare solo la prima mensilità pari a 7,99€ senza altri costi aggiuntivi iniziali.