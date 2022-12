Kena: fino a 230GB a 6,99€ con attivazione GRATIS

Per tutto il periodo natalizio e fino al 9 Gennaio 2023, Kena di offre la possibilità di avere la sua PROMO di punta con ben 230GB e attivazione GRATIS. Il bundle è composto da 130GB di base e 100 Giga aggiuntivi gratis per un mese.

Passa a Kena: ora con 230GB!

La tariffa gode di 230 Giga totali (100 per un mese) fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti e verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e 500 SMS verso qualsiasi operatore. Il tutto a soli 6,99 euro mensili con ben 7 Giga di traffico dati da usufruire in roaming.

La promo con 100 Giga aggiuntivi gratis per un mese è disponibile ONLINE richiedendo un nuovo numero oppure la portabilità da alcuni specifici operatori virtuali entro il 9 Gennaio 2023. Tra gli MVNO coinvolti troviamo Poste Mobile, Iliad, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

L’operatore virtuale di TIM, inoltre, si impegna a non modificare costi e contenuti di questa offerta. In sostanza, la promozione è bloccata per sempre e non ha alcun vincolo contrattuale.

Questa offerta telefonica a meno di 7 euro al mese è disponibile solo richiedendo la portabilità del proprio numero da determinati MVNO presenti nella lista. Non è dunque possibile passare da altro operatore.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora non ha alcun costo di attivazione iniziale. La spedizione è anch’essa completamente a carico di Kena Mobile.

