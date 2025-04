Kena corteggia gli ex clienti e propone la super offerta con minuti, SMS e 100 Giga

Kena ha deciso di puntare su una nuova campagna SMS, mirata a riconquistare alcuni ex clienti a cui viene proposta un’offerta incredibilmente vantaggiosa.

L’iniziativa è riservata a chi, in passato, ha dato il consenso per ricevere comunicazioni commerciali e prevede l’attivazione dell’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online a 4,99 euro al mese. Questa promozione può essere richiesta fino alla data indicata nel messaggio, tra cui il 21 aprile, ma potrebbe essere presentata con scadenze diverse.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

Per aderire alla promozione di Kena, gli interessati devono seguire il link contenuto nell’SMS, per poi selezionare l’opzione “Acquista online” ed inserire il codice univoco presente nel messaggio, insieme al numero di telefono su cui è arrivata la comunicazione. Una volta completati questi passaggi, verranno reindirizzati alla pagina dedicata all’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online. In questo caso, il numero di telefono sarà già precompilato, rendendo l’attivazione ancora più rapida. Non è necessario provenire da un operatore specifico, il che amplia la platea dei potenziali beneficiari.

In alternativa all’attivazione online, è possibile recarsi fisicamente in un negozio Kena per completare la procedura. L’offerta include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati in 4G. Tra i vantaggi spicca l’assenza di costi di attivazione ed il prezzo bloccato a 4,99 euro mensili. All’inizio è richiesto un pagamento di 5 euro, che copre la prima mensilità ed include un residuo di 0,01 euro come credito.

Va sottolineato che questa versione winback è pensata esclusivamente per ex clienti Kena raggiunti dall’SMS commerciale, indipendentemente dall’operatore di provenienza, purché nazionale. Al contrario, la versione operator attack è riservata solo a chi proviene da specifici gestori, come giustamente evidenziato dai colleghi di MondoMobileWeb.

In caso di mancato pagamento del canone mensile, le offerte Kena vengono sospese in automatico. Fino all’esaurimento del credito residuo, viene attuato il Piano Base Kena, che garantisce comunque un’utilizzo limitato della SIM. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Kena.