Kena Compleanno: in Regalo Buono Amazon da 10€

Kena in occasione del suo compleanno ha deciso di regalare un Buono Amazon da 10 euro per chi attiva la sua promozione che prevede a meno di 6 euro al mese 50 Giga di internet su rete TIM con minuti e messaggi illimitati.

Avete tempo fino alle ore 10 del 5 Aprile 2022!

Kena Compleanno: PROMO a 5,99€ con Buono Amazon

La tariffa del virtuale low-cost di TIM offre 50 Giga di internet in LTE con velocità massima bloccata a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi in Italia ed SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore mobile italiano. Il tutto ad un prezzo davvero incredibile! Stiamo parlando di soli 5,99 euro ogni mese con rinnovo mensile su credito telefonico. Il bundle internet in roaming utilizzabile in tutt'Europa incluso nel canone mensile è pari a 4 Giga in 3G.

Questa offerta davvero molto allettante non ha alcun vincolo contrattuale visto che è una ricaricabile nuda e cruda. Inoltre, la promozione a meno di 6 euro mensili gode anche di segreteria telefonica e del servizio di reperibilità tramite SMS inclusi senza costi aggiuntivi.

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile solo richiedendo la portabilità da specifici operatori virtuali. Gli MVNO in target sono Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional link, Rabona, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Questa tariffa davvero molto richiesta è disponibile solo richiedendo il cambio operatore ONLINE dagli MVNO che abbiamo appena visto.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 6 euro al mese con 10 euro di Buono Amazon è richiedibile tramite questo link solo entro le ore 10 del 5 Aprile 2022. Non è previsto alcun contributo iniziale, infatti, è tutto gratuito compresa la spedizione della SIM.