Kena: ATTIVA ORA l'Offerta coi Fiocchi con 130 Giga a 6,99€

Continua anche per il periodo post natalizio l’Offerta coi Fiocchi di Kena Mobile che offre a meno di 7 euro ogni mese ben 130 Giga di traffico dati. Inoltre, questa promozione offre anche per 30 giorni ben 100 Giga aggiuntivi completamente gratuiti.

Kena: Offerta coi Fiocchi con 130 Giga

La tariffa del momento prevede ben 130 Giga di internet in 4G su rete TIM con velocità massima raggiungibile fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti e verso qualsiasi operatore sia fisso che mobile nazionale e 500 SMS sempre verso tutti. Il tutto a soli 6,99 euro ogni mese con 100 Giga in regalo per il primo mese. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche 7 Giga dedicati alla navigazione in roaming.

Come potete vedere facendo click qui sopra, l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità da Poste Mobile, Iliad, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. In alternativa è possibile richiedere l’attivazione di una nuova utenza con le stesse caratteristiche.

Per quanto concerne il passaggio del proprio numero è possibile solo provenendo dai virtuali che abbiamo visto poco fa. Non è possibile passare da altri MVNO. La promozione, inoltre, è bloccata per sempre e non ha alcun vincolo.

Costi ed altro

Questa promozione ancora attivabile è disponibile ONLINE con attivazione gratuita. Acquistandola entro il 9 Gennaio 2023, inoltre, Kena vi regalerà per un mese ben 100 Giga di traffico dati che verranno disattivati dopo 30 giorni.

