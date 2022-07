Kena ha lanciato due giorni fa la sua PROMO Operator Attack dedicata ad alcuni virtuali con 70GB di internet, primo mese e attivazione GRATIS. Oggi ha deciso di aggiungere al target di MVNO Tiscali e Coop Voce.

Kena 70GB: ora anche provenendo da Coop Voce e Tiscali

Questa offerta dispone di minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi in Italia, 500 messaggi sempre verso qualsivoglia operatore e 70 Giga di internet in 4G su rete TIM con velocità bloccata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Tutto questo a soli 5,99 euro mensili, inoltre, il PRIMO MESE è GRATUITO.

La promozione in questione ha il prezzo bloccato per tutto il tempo che rimarrete in Kena. L’operatore ex Noverca, infatti, non applicherà aumenti a questa interessante tariffa disponibile solo fino al 2 Agosto 2022.

Questa tariffa è disponibile solo richiedendo la portabilità da questi gestori: Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia, Wings e Withu.

Inoltre, nei 5,99 euro mensili troviamo anche un bundle dati dedicato da usufruire in roaming. Nello specifico, il quantitativo disponibile senza alcun sovrapprezzo per i viaggi nell’Unione Europea è pari a 5 Giga in 3G.

Costi ed altro

Attualmente questa incredibile offerta è in promozione! Questo significa che la spesa iniziale sarà pari a 0 euro. Kena Mobile ha infatti deciso di regalare il primo mese di offerta oltre al costo di attivazione ed a quello relativo alla spedizione della scheda SIM.

