Kena: 70 Giga a 5,99€ mensili con 1 MESE GRATIS

Kena lancia la sua PROMO estiva con 70 Giga a meno di 6 euro al mese. Ma non è finita qui! Se richiedete il passaggio al virtuale ex Noverca riceverete un mese gratuito e inizierete a pagare a partire dal secondo mese.

Kena 70 Giga a meno di 6 euro: i dettagli

La promozione disponibile solo fino al 2 Agosto 2022 prevede ben 70 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM con velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i carrier sia fissi che mobili e 500 SMS verso qualsiasi gestore. Il tutto per soli 5,99 euro ogni mese con la prima mensilità offerta da KenaMobile!

Questa nuova promo ha anch’essa la dicitura per sempre come praticamente tutte quelle di queste MVNO. Questo significa che Kena non potrà rimodulare la propria offerta. Inoltre, quest’offerta non prevede vincoli. In caso di insoddisfazione, sarà possibile passare ad altro gestore senza costi aggiuntivi.

Questa offerta disponibile solo per qualche giorno è richiedibile ONLINE passando da alcuni gestori come Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings e Withu.

Nel canone mensile, troviamo anche ben 5 Giga mensili dedicati alla navigazione in roaming senza costi aggiuntivi. Il traffico voce, invece, è disponibile anche in Europa senza limitazioni.

Costi ed altro

Per richiedere la nuova PROMO non bisogna corrispondere nulla! Oltre al primo mese, Kena, vi regala anche il contributo di attivazione ed anche il costo di spedizione. Cosa aspetti? Passa GRATIS a Kena!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.