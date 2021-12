Kena 100 Giga: PROMO BOMBA a 7,99€ da alcuni MVNO!

Kena tra le tante offerte davvero interessanti ne troviamo una con 100 Giga e traffico voce illimitato riservata solo ad alcuni clienti in portabilità da specifici virtuali.

Kena 100 Giga: ecco la PROMO contro i virtuali!

La promozione in questione prevede ben 100 Giga in LTE su rete TIM fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutte i numeri sia fissi che mobili in Italia e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi gestore. Inoltre, per tutte le richieste portate a termine entro le 10 del giorno 11 Gennaio 2022 oltre al bundle dati ci sono anche 100 Giga aggiuntivi da utilizzare per 30 giorni. Tale offerta è disponibile ONLINE a soli 7,99 euro ogni mese.

Come abbiamo detto questa promozione a meno di 8 euro al mese è esclusiva per i clienti che richiedono la portabilità da Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Enegan Mobile, Poste Mobile, Professional Link, Lyca Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Spusu Italia, Welcome Italia, Rabona, Wing Mobile e Withu Mobile.

Nel costo mensile, oltre al bundle nazionale troviamo anche 5,5 Giga in 3G da utilizzare in roaming.

La promozione natalizia è attivabile solo ed esclusivamente in portabilità fino alle 10.00 del giorno 11 Gennaio 2022.

Come funzionano i Giga extra?

La Kena 7,99 Special offre per 30 giorni ben 100 Giga extra completamente GRATIS che si disattivano in automatico dopo tale periodo.

Dunque, attivando questa promo per il primo mese avrete la possibilità di usufruire di ben 200 Giga allo stesso prezzo.

Per aderire alla cosiddetta PROMO NATALE è necessario passare il proprio numero a Kena entro le ore 10 del giorno 11 Gennaio 2022.

Costi ed altro

Per la Kena 7,99 Special non sono previsti costi iniziali. Questo significa che sarà necessario pagare solo la prima mensilità.

Se sei interessato ad attivare questa promozione del virtuale ex Noverca approfittane ora per avere 200 Giga a soli 7,99 euro mensili.