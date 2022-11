Kaspersky: ultimo giorno per ottenere l'80% di sconto

Kaspersky sta offrendo le sue soluzioni antivirus e di sicurezza informatica garantendo fino all’80% di sconto. Però devi sbrigarti perché hai tempo solo fino a oggi, poi questa offerta scomparirà. Un’ottima occasione per scegliere un sistema di cybersecurity tra i migliori sul mercato.

Vai subito online e ottieni la protezione migliore risparmiando fino all’80% di sconto. Potrai proteggere la tua navigazione e i tuoi acquisti online per tutto l’anno. Non solo antivirus, ma anche VPN, Password Manager, Internet Security e tantissime altre funzionalità.

Un’ottima opportunità da cogliere al volo. Anche perché Kaspersky è molto più di un antivirus. Stiamo parlando di una suite completa per la protezione dei tuoi dispositivi e di tutta la tua famiglia. Sbrigati prima che le sue offerte terminino con oggi.

Kaspersky: tante funzionalità a un prezzo vantaggioso

Kaspersky offre le sue funzionalità singolarmente, ma anche con dei pacchetti convenienti. Oggi sono ancora più economici grazie alla promozione in corso che li sta scontando fino all’80%. Risparmierai parecchio sull’abbonamento annuale grazie a questa soluzione economica.

Sono tre i pacchetti a disposizione, a seconda delle tue necessità. Ma non ti preoccupare. Se non sai quale scegliere in soli 30 secondi potrai avviare una guida veloce che ti aiuterà a creare la protezione di sicurezza ideale, su misura per te. Un’opzione davvero fantastica.

In pratica non sarai tu a doverti adattare alla suite di sicurezza, ma sarà Kaspersky ad adattarsi alle tue esigenze. Anche questa è un’opzione in più che rende questo antivirus davvero imbattibile rispetto ad altri. Puoi includere una potente VPN per navigare in internet proteggendo la tua privacy e i tuoi acquisti online.

Sarai sempre al sicuro da virus come malware, trojan, ransomware e tanti altri grazie alla protezione antivirus in tempo reale. Inclusa puoi anche avere la funzionalità che ti difende da attacchi phishing e smishing, oltre che l’utilità di blocco annunci e una navigazione privata. Perciò non perdere altro tempo attiva il pacchetto ideale ottenendo fino all’80% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.