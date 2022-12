Kaspersky, ultima chiamata per le offerte di Natale

Kaspersky ti fa un grande regalo di Natale e sconta tutte le soluzioni di sicurezza disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale. Ancora per poco, infatti, puoi approfittare delle offerte presenti sull’intera gamma di prodotti antivirus e per la protezione della privacy e della navigazione online. Puoi accedervi direttamente dalla pagina ufficiale, scegliendo il pacchetto che fa parte.

Kaspersky, i pacchetti antivirus in offerta per Natale

Puoi trovare soluzioni adatte ad ogni singola esigenza: si parte della protezione base garantita da Kaspersky Antivirus e che a soli 19,99 euro ti permette di avere l’antivirus in tempo reale, tecnologie di anti-phishing e ottimizzazione delle prestazioni del sistema.

Per necessità ancora più grandi puoi optare per Internet Security, che include tutta una serie di caratteristiche pensate per la navigazione online, come la protezione dei pagamenti, una VPN intelligente e velocità, l’utility di blocco degli annunci, la navigazione privata, la protezione webcam, il blocco dei contenuti per adulti e la gestione del tempo davanti lo schermo.

Il top della gamma è Total Security, anche questo disponibile in sconto, che a tutto quanto detto aggiunge anche una serie di strumenti interessanti, come il localizzatore GPS per bambini, la protezione dei file e un Password Manager.

Tutto quello che devi fare per accedere agli sconti è aprire la pagina ufficiale e scegliere la soluzione più adatta per te. Puoi pagare con il metodo di pagamento che preferisci e usufruire della garanzia di rimborso per ogni necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.