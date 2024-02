Kaspersky: la protezione per tutta la famiglia è in SUPER SCONTO

Kaspersky è la soluzione di sicurezza che ti permette di avere una protezione a 360 gradi di tutti i tuoi dispositivi e dei tuoi familiari. Con sconti che arrivano fino al 60% puoi contare su una serie di servizi extra rispetto alla canonica protezione antivirus.

Kaspersky: i tre piani di sicurezza completi

Tutte le soluzioni offerte da Kaspersky ti garantiscono il blocco di ogni tipo di minaccia, dai malware ai virus, dai ransomware alle app che spiano le tue attività, garantendo una protezione a 360 gradi costante e affidabile.

I piani più avanzati ti permettono di avere un controllo ancora più stretto sulla tua privacy con strumenti come VPN e Password Manager che ti consentono di proteggere le tue password, i tuoi contenuti e le tue attività online, garantendo che rimangano privati e al sicuro solo per te.

E poi c’è il discorso sulle prestazioni: non temere di avere il PC rallentato mentre Kaspersky lavora, sarà come se non ci fosse. La piattaforma garantisce prestazioni ottimali al tuo computer in ogni situazione, consentendoti di goderti appieno le tue attività online senza alcun intoppo.

Apri dunque la pagina ufficiale e scopri le soluzioni Kaspersky più adatte alle tue esigenze. Puoi avere sconti che arrivano fino al 60%: non tardare.

