Kanye West: ecco perché odia Apple Music

Scopriamo insieme perché “Donda 2” di Kanye West non verrà trasmesso in streaming sull'opprimemente sistema di Apple Music. L'artista ha comunicato che non rilascerà il suo album neanche su Spotify.

Kanye West: ascoltare il nuovo album vi costerà 200 dollari

Non vedete l'ora di ascoltare in streaming “Donda 2” di Kanye West nella vostra libreria di Apple Music? Frenate i bollori, giovani. Il rapper “College Dropout” ha annunciato oggi che il suo nuovo album sarà pubblicato solo sul suo Stem Player, un dispositivo che costa ben 200 dollari.

Questo dispositivo gadget è simile a un lettore MP3 in cui si può aggiungere la vostra musica preferita e presenta anche effetti professionali per il mixaggio audio Lossless. Ogni device verrà spedito anche con “Donda1” incluso all'inteno.

West ha così detto su Instagram:

Donda 2 sarà disponibile solo sulla mia piattaforma, Stem Player. Non su Apple Amazon Spotify o YouTube. Oggi gli artisti ottengono solo il 12% dei soldi guadagnati dall'industria. È tempo di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È tempo di prendere il controllo e costruire il nostro. Vai su stemplayer.com ora per ordinare.

Ha anche affermato che Stem Player “può riprodurre quattro diversi elementi della traccia: voce, batteria, basso e musica“. “Donda 2” di Kanye West uscirà il 22 febbraio ed è il sequel del suo album “Donda”, uscito ad agosto. Il primo album è stato rilasciato su piattaforme importanti come Apple Music e Spotify, ma il rapper ha cambiato la sua idea per il suo sequel.

Cosa sta cercando di fare Kanye per uscire da questo boicottaggio di Apple Music, Spotify e altri giganti? È la sua morale a guidarlo o è il suo portafoglio?

Nota importante: se siete interessati ad acquistare Stem Player, sappiate che, al di fuori di UK e USA, ci vogliono circa tre settimane per riceverlo a casa vostra. Considerate anche che il prodotto sarà soggetto a tasse di importazione.

Bhè che dire: ottima mossa, Kanye… davvero… (ironia MODE ON).