JustSpeed Special PROMO: 19,90€ fino a fine Agosto

JustSpeed ha prorogato la Special PROMO, in scadenza proprio oggi, fino alla fine del mese di Agosto 2022. Just Speed è il brand di Linkem che tratta la vera Fibra Ottica fino a casa.

Nello specifico, questa promozione è disponibile ONLINE ad un prezzo incredibile. Stiamo parlando di meno di 20 euro al mese per 6 mesi.

Vediamo dunque nel dettaglio la tariffa appena prorogata che permette di attivare la FTTH di Linkem ad un prezzo interessante e davvero scontatissimo.

JustSpeed: la Special PROMO appena prorogata al 31 Agosto 2022

La promozione offre una connessione illimitata ad internet stabile e rigorosamente in FTTH con velocità massima pari a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con modem SpeedBox incluso comodato d’uso gratuito che può essere o il Technicolor FGA2233 oppure lo ZTE ZXHN H3600. Tutto questo ad un prezzo mensile davvero sbalorditivo per il servizio offerto. Il canone mensile è infatti pari a soli 19,90 euro per il primo semestre, invece di 29,90 euro. Il costo mensile a partire dal settimo mese ammonta a 29,90 euro.

Inoltre, a seconda della della copertura presente in zona, le prestazioni di velocità possono variare. Il minimo è pari ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, le prestazioni massime che si possono raggiungere sono invece di 2.5 Gigabit al secondo in download con lo stesso upload.

Costi ed altro

Il costo iniziale per attivare la PROMO Special di JustSpeed è completamente gratuito. Questo ammontare solitamente è pari a 10o euro una tantum. Inoltre, l’offerta gode anche di un’assistenza dedicata denominata Just Premium che mette a disposizione un tecnico qualificato in grado di configurare i dispositivi una volta attivata l’offerta attualmente in promozione.

