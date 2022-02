Just Speed Special Promo: ora fino al 21 Marzo

Just Speed continua con la sua Special Promo sulla Speed Power, disponibile a meno di 20 euro mensili fino al 21 Marzo 2022.

Just Speed Special Promo: i dettagli

L'offerta del nuovo brand di Linkem offre Internet Flat 24 ore su 24 in tecnologia FTTH fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il modem ZTE SpeedBox incluso. Tutto questo ad un prezzo davvero incredibile e competitivo. Stiamo parlando di appena 19,90 euro al mese per il primo semestre di abbonamento. A partire dal 7° mese, il prezzo continuerà a 29,90 euro mensili.

Just Speed ci tiene a sottolineare in ogni campagna pubblicitaria che la sua offerta non è in Misto Rame ma è in FTTH. L'abbonamento, inoltre, offre anche gratuitamente il servizio di assistenza Just Premium. Questo pacchetto di assistenza vi permetterà di navigare da subito grazie alla configurazione dei vostri dispositivi fatta da un tecnico qualificato.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è pari a 0 euro, anziché 100 euro. Questo entry fee è interamente scontato fino al 21 Marzo 2022.

La promozione che abbiamo visto oggi ha un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi. In caso di recesso, sarà necessario restituire il Modem, offerto in comodato d'uso gratuito al momento dell'attivazione dell'offerta, altrimenti pagherete 100 euro come penalità.