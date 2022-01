Just Speed Fibra Linkem: Prorogata al 22 Febbraio

Just Speed è la Fibra di Linkem in FTTH offerta in questo periodo a soli 19,90 euro fino al 22 Febbraio 2022.

Just Speed Fibra Linkem: i dettagli

La promozione prevede internet senza limiti in FTTH con velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con l'apparato ZTE SpeedBox incluso nel prezzo. Tutto questo a soli 19,90 euro ogni mese per il primo semestre. A partire dal settimo mese, il costo mensile ammonterà a 29,90 euro.

Il brand Just Speed è attualmente sponsorizzato dal pilota Andrea Migno di Moto3 ed è inoltre la Fibra che connette l'Autodromo Nazionale di Monza.

Inoltre, il nuovo provider di Fibra Ottica di Linkem offre un'interessante iniziativa che ti rimborsa 2 mesi di connessione se trovi un operatore con prestazioni di velocità più elevate!

Costi ed altro

L'offerta che abbiamo visto poc'anzi ed appena prorogata al 22 Febbraio 2022 ha un contributo di attivazione iniziale completamente azzerato, questo grazie alla Special Promo. Senza questa iniziativa promozionale il costo di attivazione ammonterebbe a 100 euro.

Speed Power di Just Speed ha un vincolo di permanenza contrattuale pari a 24 mesi. In caso di recesso o cambio gestore prima dei due anni bisognerà restituire il Modem fornito in comodato d'uso gratuito e corrispondere 27,40 euro di exit fee.