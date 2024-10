Just Eat, ordina i tuoi piatti preferiti con il 50% di sconto: solo in queste città

Una settimana di offerte e uno sconto del 50%. È la Super Week di Just Eat, il famosissimo servizio di consegna a domicilio, che dal 7 al 13 ottobre ha lanciato una promozione attiva in alcune principali città italiane, in collaborazione con diversi partner noti – da Carrefour a Burgez.

Quali città aderiscono alla Super Week?

Qualcuno ha detto Just Eat? Tutti conosciamo il jingle dello spot pubblicitario. E chissà quanti di noi hanno già utilizzato, in passato, il servizio per farsi recapitare a casa pranzi, cene, merende e anche la spesa. Dal 7 al 13 ottobre, gli utenti di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova e Torino possono approfittare di uno sconto del 50% su piatti selezionati o interi menù.

La promozione entra a far parte della Super Week, che offre ai consumatori l’opportunità di esplorare nuovi piatti, oppure semplicemente di godersi i propri preferiti, a un prezzo esclusivo e scontatissimo. Tra i protagonisti della Super Week, infatti, compaiono anche nomi particolarmente conosciuti: ci sono Carrefour e Ami Poke a Roma, Burgez a Milano e la famosa pizzeria Starita a Napoli, tanto per citarne alcuni. Tutti offriranno sconti sui loro piatti iconici e anche su menù combinati.

Accedere alla promozione è semplicissimo. Basta scaricare l’applicazione da uno store mobile (è disponibile sia per Android che per iOS) e scegliere il ristorante aderente, che proporrà le proprie offerte. I piatti, vista l’entità dei partner, spaziano dal poke, tipico della cucina hawaiano a base di pesce crudo, riso e altri ingredienti a scelta dell’utente, al burger gourmet, fino alla tradizionale pizza napoletana. Tutto, grazie alla promozione, scontato del 50%.