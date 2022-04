Just Dance 2022 Switch: che sconto con le Offerte di Primavera di Amazon

Le Offerte di Primavera Amazon 2022 sono partite oggi, venerdì 01 aprile, e ti abbiamo già elencato i migliori giochi Switch in promozione. Tra questi, te ne segnaliamo uno in particolare, visto che si tratta di un prodotto amatissimo e super venduto: Just Dance 2022 puoi acquistarlo infatti al prezzo incredibile di soli 29,97€!

Il tutto grazie ad uno sconto del 51% applicato sul costo di listino che ti permette di portarlo a casa praticamente a metà prezzo. Spedito da Amazon Prime, ti arriverà già domani se hai un abbonamento, così da rendere il tuo weekend ancora più divertente con i tuoi amici.

Just Dance 2022: il party game più amato per Switch

Just Dance 2022 non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta del party game incentrato sul ballo di gruppo più conosciuto e amato del mercato dei videogiochi. In questa sua versione appositamente pensata per Nintendo Switch, include tutte le caratteristiche principali della serie, con il ritorno delle modalità preferite dei fan.

Con 40 nuovi brani hai di che divertirti e ballare e, incluso nel prezzo, hai anche un mese di abbonamento a Just Dance Unlimited che ti permette di accedere, tieniti forte, a più di 700 canzoni da ballare in compagnia di amici e famigliari. Quelle che trovi incluse nel gioco originale includono però già di loro alcune tra le hit recenti più famose e con balli presi direttamente dalle coreografie originali.

Insomma, non ti rimane che sbrigarti per approfittare di questa incredibile offerta. Puoi acquistare Just Dance 2022 per Nintendo Switch a soli 29,97€ e iniziare a chiamare gli amici per organizzare un sabato sera all'insegna del ballo e del divertimento!