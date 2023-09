JLab Go Air Sport: auricolari TWS che ti fanno allenare senza PAURA (33€)

Allenarsi con le cuffiette con cavo è scomodo perché si intrecciano sempre e qualche volta rimangono anche impigliate negli attrezzi. Allo stesso tempo, le più classiche wearable sono pericolose perché poco stabili e potrebbero cadere quando meno te lo aspetti. Destinato ad allenarti senza musica? Scordatelo visto che esistono auricolari TWS creati appositamente come i JLab Go Air Sport.

Comodi, resistenti all’acqua e al sudore e soprattutto stabili e fermi, grazie al ribasso del 15% li porti a casa con soli 33€ su Amazon. Cosa aspetti? Collegati immediatamente in pagina e approfittane.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

JLab Go Air Sport: gli auricolari TWS che non lasciano tempo ai dubbi

Comodi e versatili, questi auricolari TWS di JLab Go sono una scoperta. Se ami andare a correre e fai esercizi pesanti in palestra ti troverai subito bene. Infatti hanno un design con aletta che li rende praticamente irremovibili il che significa che puoi muoverti in totale libertà senza paura che cadano. Non ti preoccupare perché sono altrettanto comodi quindi non finiscono col dare fastidio o fare male.

Disponibili in tre colorazioni sono altresì impermeabili. Sudore e acqua non rappresentano un timore. In più ti faccio sapere che non mancano i microfoni così li puoi utilizzare anche nella quotidianità senza rinunciare a niente.

Audio ottimo, chiamate chiare e tanta autonomia grazie alla custodia di ricarica che ti regala fino a 32 ore di utilizzo. Puoi personalizzare l’audio grazie a 3 impostazioni EQ e non fare a meno di niente mediante i controlli touch integrati.

Lo smartphone? Lo tieni comodamente in tasca e non lo tiri fuori ogni due per tre.

Non perdere questa occasione ma anzi, collegati subito su Amazon dove approfitti dello sconto del 15% e porti a casa questi auricolari TWS JLab Go Air Sport a soli 33,99€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.