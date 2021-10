Jimmy HW8 Pro, recensione: aspira, lava e asciuga rapidamente

Jimmy HW8 Pro è una scopa elettrica super tecnologica, che promette di aspirare solidi e liquidi mentre si occupa anche di lavare il pavimento e asciugarlo. In più, a fine pulizie, è possibile chiedere all'elettrodomestico di effettuare una autopulizia per evitare i ristagni di sporcizia e quindi cattivi odori.

Un prodotto che ho testato con molta curiosità per una decina di giorni prima di scrivere il mio pare in questa recensione completa. Di alleati per le pulizie domestiche ho sempre bisogno, ma molti li scarto perché inefficaci per gestire una casa con diversi animali domestici all'interno. Una casa che voglio sia sempre pulita, anche se il tempo scarseggia. Questo modello però, alla fine, non l'ho scartato: ha superato le prove più ardue e dimostrato di valere quello che promette. Eccolo in dettaglio.

Jimmy HW8 Pro: la recensione

Molto accattivante sotto il profilo estetico, è colorato e di design. Insomma, il tipico elettrodomestico che lasci molto volentieri in bella vista mentre non lo usi. I tempi del pesante aspirapolvere, bruttissimo da vedere e con lunghissimo cavo, sono finiti: il design conta anche in questo caso. Jimmy HW8 Pro non teme rivali sotto il profilo estetico.

Con una scocca realizzata in plastica, di ottima qualità, è abbastanza leggero e facile da portare in giro durante la pulizia. Lo definirei più leggero dei prodotti dello stesso tipo che si trovano sul mercato. Oltre a questo è anche super ergonomico, con il posizionamento dei tasti studiato ad hoc. Ad esempio, il pulsante per l'erogazione dell'acqua è sistemato come fosse un grilletto: sempre a portata di mano durante la pulizia.

Facili da smontare e rimontare i serbatoi dell'acqua (sporca e pulita), ma anche la batteria e il coperchio della spazzola a rullo. Non si rischia di rompere per errore le plastiche.

A completare il design c'è un utilissimo display posizionato frontalmente. Ti permette di leggere l'autonomia energetica residua, ma anche la potenza con la quale stai aspirando (puoi scegliere fra due modalità) ed eventuali avvisi relativi ai serbatoi (saprai in tempo reale se quello dell'acqua pulita è vuoto e – viceversa – quello dell'acqua sporca è pieno). Infine, sempre sul display, potrai leggere l'eventuale presenza di errori.

Confezione

In confezione hai tutto quello che serve per iniziare e anche di più. La scopa arriva praticamente assemblata, devi solo aggiungere il manico, smontato per questione di spazio.

In dotazione, oltre all'elettrodomestico, trovi:

base per la ricarica con relativo adattatore per prese di corrente a muro;

un rullo di ricambio;

una confezione di detergente apposito da usare per lavare il pavimento;

supporto per gli accessori.

C'è tutto quello che serve per iniziare, quindi, inclusa una spazzola a rullo di ricambio, da usare quando lavi quella che hai utilizzato.

Esperienza d'uso

Dopo una prima ricarica della batteria, è sufficiente inserire dell'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita, aggiungere eventualmente l'apposito detergente, e si può partire: inclini l'asta, premi il pulsante di accensione e inizi a pulire. Non ho sperimentato subito l'aspirazione dei liquidi, sono partita da polvere, peli e detriti per capire che forza aspirante avesse il dispositivo. Infatti, su carta viene dichiarata la presenza di un motore da ben 300W con aspirazione di 15000 Pa. Dati interessanti, che volevo approfondire.

In effetti, la forza aspirante è ottima. Basta una passata per eliminare la sporcizia e non è nemmeno faticoso portare in giro il prodotto: le rotelle sono super comode e agevolano di molto gli spostamenti. In generale, non è nemmeno troppo rumoroso, meno del mio aspirapolvere senza fili.

Dopo l'esperienza positiva con i detriti solidi, ho deciso di provare il lavaggio. Puoi scegliere fra due modalità diverse di utilizzo: standard (più che sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi) e massima. C'è un pulsante apposito, subito sotto quello di accensione e spegnimento, per gestire tutto.

Infatti, un aspetto interessante è la separazione fra le due attività: altri modelli sul mercato obbligano a lavare e aspirare contemporaneamente. In linea di massima non è un problema, anzi: la pulizia è più efficace. Tuttavia, può capitare di non avere possibilità di bagnare il pavimento per una qualsiasi ragione: con Jimmy HW8 Pro non ci sono problemi, sei tu a decidere se erogare o meno l'acqua, tramite l'apposito grilletto posizionato sul manico.

Quando lo premi, subito sopra la spazzola a rullo si attiva lo spruzzino, che eroga a pressione una quantità di acqua tarabile per essere gestita senza problemi dalla spazzola stessa. Per ottenere altra acqua, basta ripetere l'operazione, sempre mentre si passa l'aspirapolvere. In pochi minuti ho lavato la sala di casa e l'asciugatura è stata pressoché immediata: risultato soddisfacente.

Rimaneva un'ultima prova: quella dei liquidi. Ecco quindi che ho rovesciato prima dell'acqua semplice e poi dell'acqua, zucchero e orzo in polvere, sperando di non dover intervenire con il mocio. Mi sono dovuta ricredere: risultato perfetto. Ho tre tipi di pavimento diversi in casa: quello delle stante e del bagno sono standard e semplici da pulire. Più complesso quello della veranda, che è molto poroso. L'elettrodomestico se l'è cavata bene su tutte le diverse superfici.

Al netto degli esperimenti, ho usato per i 10 giorni solo questa scopa elettrica per le pulizie quotidiane e c'è da ricordare che odio avere la casa sporca e – soprattutto – che con me vivono 3 gatti e 2 cani. Il dispositivo ha superato la sfida, complice la buona autonomia energetica e anche l'autopulizia, aspetti che meritano di essere approfonditi a parte.

Autonomia e batteria estraibile

Una batteria, quella di Jimmy HW8 Pro, che dovrebbe offrire fino a 35 minuti di utilizzo. Io ci ho sempre messo più o meno una quindicina di minuti a pulire tutto (una camera da letto, una sala abbastanza grande, un disimpegno delle dimensioni di una stanza e un bagno abbastanza piccolo). Almeno 5/7 minuti dedicati alla veranda che – come anticipato – ha un pavimento un po' più ostico e soprattutto ospita la porta di ingresso e quindi direttamente collegato al giardino: la quantità di polvere e detriti che si accumula è maggiore, naturalmente.

Alla fine, con un utilizzo misto della modalità standard e di quello turbo, mi è sempre avanzato un 25/30% di batteria all'incirca. Ritengo quindi le previsioni abbastanza affidabili. Ci vogliono circa 4 ore per la ricarica completa dell'elettrodomestico.

Se proprio hai bisogno di più tempo per pulire, questo gioiellino ha un asso nella manica: la batteria è estraibile e puoi comprarne altre a parte. Semplicemente, la sostituisci e continui a pulire. Una caratteristica da non trascurare in caso di grandi pulizie.

Autopulizia e manutenzione

Un dettaglio che mi è molto piaciuto di Jimmy HW8 Pro è la possibilità di attivare l'autopulizia, che ho osservato da vicino con sommo interesse per capire come funzionasse. Basta posizionare la scopa sulla base di ricarica, premere per un paio di secondi il pulsante che, normalmente, serve per regolare la modalità di aspirazione e lui per un paio di minuti effettuerà la pulizia.

Si tratta di una pratica realmente efficace e ne ho avuto la prova perché, dopo una pulizia di tutta la casa, sulla spazzola a rullo – e nel suo alloggio – non mancano peli e sporcizia varia. Alla fine di tutto, l'intera area è pulita. Non solo, l'autopulizia ripulisce anche il canale di aspirazione, evitando che possa intasarsi.

Va da sé quindi che la manutenzione è molto ridotta. Al netto di quella dei serbatoi di acqua pulita e sporca, dovrai solo lavare la spazzola a rullo una volta ogni tanto, se noti che serve. L'ho fatto una volta, ma non serviva, volevo capire quanto tempo di volesse affinché si asciugasse.

Jimmy HW8 Pro, la recensione: il giudizio finale

Jimmy HW8 Pro mi ha convinto e parecchio. Ritengo che le nuove tecnologie applicate alle pulizie domestiche siano la salvezza per chi non ha molto tempo da dedicare a questa attività. Questa scopa elettrica è semplicissima da utilizzare, realmente efficace, dotata di buona autonomia energetica, leggera e di design: ha tutto quello che serve per essere un ottimo prodotto tutto in uno per i pavimenti.

Non è economica. Potrebbe essere un ostacolo al momento di sceglierla, ma vale la pena ricordare che un buon aspirapolvere senza fili, che elimina solo la polvere, arriva a prezzi simili. Questo dispositivo aggiunge anche la possibilità di aspirare i liquidi, di lavare i pavimenti e di effettuare una autopulizia alla fine di ogni utilizzo. Mettendo il prezzo su una parte della bilancia – e tutte le funzionalità offerte dall'altra – l'equilibrio direi proprio che si raggiunge. Per me, Jimmy HW8 Pro è promosso come papabile migliore amico per le pulizie quotidiane.

Jimmy HW8 e HW 8 Pro: la promozione

In occasione del lancio di questo interessante elettrodomestico, puoi risparmiare 30€ sul prezzo dell'edizione standard e di quella Pro. Devi solo sfruttare uno speciale codice sconto, direttamente su Amazon: