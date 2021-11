Jimmy HW8 Pro a 299€ invece di 399€ al Black Friday: imperdibile

Jimmy HW8 Pro l'ho provato, amato e ho deciso che sarebbe diventato il mio nuovo migliore amico per le pulizie quotidiane: non teme nemmeno la presenza di cani e gatti. Al Black Friday Amazon l'affare è grosso: spuntando il coupon in pagina, lo porti a casa a 299€ invece di 399€. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Jimmy HW8 Pro: prezzo ghiotto al Black Friday Amazon

Aspira solidi e liquidi, ma non solo: ha un serbatoio per l'acqua pulita, che usa per lavare il pavimento. Oltre a questo, ha la funzionalità di autopulizia della scopa e del corpo: una manna dal cielo se hai poco tempo per le pulizie. Potrei raccontarti in un sacco di righe perché è uno degli elettrodomestici che preferisco, ma ritengo che vedere quello che può fare è meglio di leggerlo. Dai un'occhiata alla mia video recensione del del dispositivo: noterai che ho avuto immenso coraggio a imbrattare così il pavimento. In realtà, ero certa che lo avrebbe ripulito e così è stato.

Un prodotto combinato, Jimmy HW8 Pro che ha ragione di costare quasi 400€, viste le funzionalità. Se però, grazie al Black Friday Amazon, è possibile portarlo a casa a 299€ invece di 399€, ben venga.

Attenzione però: offerta a tempo e coupon limitati, se cliccando il prezzo non corrisponde, allora la promozione è finita. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.