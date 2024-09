JBL Xtreme 4 in promo con il 20% di sconto: una cassa esagerata in tutto

Il JBL Xtreme 4, attualmente in offerta su Amazon a 279€ (-20%), è un altoparlante Bluetooth portatile di fascia alta, progettato per garantire potenza e robustezza in ogni condizione.

Questo dispositivo offre una qualità audio superiore grazie ai suoi due woofer da 70mm e due tweeter da 20mm, con una risposta in frequenza da 44Hz a 20kHz, il che assicura bassi profondi e alti cristallini, soprattutto quando ottimizzato tramite l’app JBL Portable.

Un upgrade importante rispetto al suo predecessore è l’integrazione di Auracast, che permette di collegare più speaker JBL per creare un’esperienza audio multi-room, ideale per feste e ambienti ampi.

Il rating IP67 garantisce una resistenza totale a polvere e acqua, permettendoti di portare l’altoparlante in piscina o sulla spiaggia senza preoccupazioni. Inoltre, la batteria migliorata offre fino a 24 ore di autonomia, superando di gran lunga il modello precedente. Ciliegina sulla torta: puoi usare questa enorme riserva di energia anche per ricaricare i tuoi dispositivi, grazie alla funzione di power bank integrato.

Il design robusto e resistente si completa con una tracolla per facilitarne il trasporto, mentre la ricarica rapida permette di tornare rapidamente a goderti la tua musica. Grazie alla tecnologia PartyBoost, puoi facilmente connettere l’Xtreme 4 con altri dispositivi JBL per un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo con il 20% di sconto!