JBL Wave Flex: ascolta ogni nota e fai chiamate senza disturbi (-38%)

Ho scovato su Amazon una promozione davvero allettante che ti permette di portarti a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo decisamente vantaggioso. Sto parlando delle mitiche JBL Wave Flex che ora puoi mettere nel tuo carrello a soli 49,69 euro, invece che 79,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di prezzo ma uno sconto bello grosso del 38% che ti permette di risparmiare più di 30 euro sul totale. Con questi auricolari wireless dal design minimal potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente riuscendo a percepire ogni singola nota. Puoi fare chiamate perfette senza disturbi e goderti un’autonomia totale di 32 ore.

JBL Wave Flex: il prezzo crolla e sono da prendere al volo

Ovviamente a un prezzo così vantaggioso le JBL Wave Flex sono da prendere all’istante, senza pensarci un secondo di più. Grazie al loro design estremamente confortevole le potrai indossare per tutto il tempo che vuoi senza problemi. Godono di comandi touch su ogni auricolare che ti permetteranno di regolare il volume, di gestire le tracce musicali e di rispondere alle chiamate.

La connessione Bluetooth è incredibilmente stabile e garantisce una bassissima latenza. Le potrai usare tranquillamente anche mentre fare sport visto che hanno la certificazione IP54 di resistenza all’acqua e alla polvere. Inoltre godono della tecnologia TalkThru che mette in pausa automaticamente la musica mentre stai parlando. E poi godono di una super batteria in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica per altre 24 ore con la custodia per un totale quindi di ben 32 ore.

Che stai aspettando? È chiaro che a una cifra del genere le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Dunque corri su Amazon e acquista le tue JBL Wave Flex a soli 49,69 euro, invece che 79,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.