JBL Wave Beam: bellissimi auricolari true wireless a prezzo SHOCK

Se vuoi acquistare delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo molto più basso non perdere questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Wave Beam a soli 59 euro, invece che 79,99 euro.

Grazie a questo sconto del 26% il prezzo ritorna al più basso di sempre. Ovviamente è una promozione che non potrà durare ancora molto tempo quindi devi fare in fretta. Questi auricolari garantiscono una connessione molto stabile e sono comodissimi da indossare. Perfetti anche per le chiamate e mega batteria che dura a lungo.

JBL Wave Beam: pochi rivali a questo prezzo

Non ci sono dubbi, a questa cifra JBL Wave Beam hanno davvero pochi rivali. Grazie al driver da 8 mm e tecnologia Deep Bass sound firmata JBL potrai vivere ogni tuo contenuto audio in modo meraviglioso. Riuscirai a sentire ogni dettaglio. Il design In-ear offre il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico, grazie a dei morbidi inserti in silicone che rimangono anche perfettamente stabili.

Sono dotati della tecnologia smart ambient che ti consente di ascoltare musica o fare chiamate mantenendo comunque il controllo di ciò che ti circonda. Sono resistente all’acqua e alla polvere con certificazioni di grado IP54 per cui le potrai usare per qualsiasi attività, anche per fare sport. E poi hanno un’autonomia di ben 8 ore con una singola ricarica e un totale di 32 ore grazie alla custodia.

Fai presto perché un’occasione così non durerà niente. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave Beam a soli 59 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.