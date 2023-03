JBL Wave 300 TWS: auricolari wireless definitivi a prezzo WOW (-40%)

Hai deciso di acquistare delle cuffiette Bluetooth di qualità ma non vuoi spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello JBL Wave 300 TWS a soli 56,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 40%, più un ulteriore sconto al check out, avrai un risparmio incredibile di ben 43 euro. Se consideri che questi sono degli auricolari true wireless eccezionali, a questo prezzo non sono da farseli scappare.

JBL Wave 300 TWS: suono perfetto e impermeabili

JBL Wave 300 TWS si distinguono sicuramente per avere un suono straordinario. Grazie a driver dinamici da 12 mm puoi goderti musica e chiamate di altissima qualità. Hanno un apposito microfono che elimina i rumori di sottofondo, per cui le potrai usare anche all’aperto senza problemi. E poi assicurano il massimo del comfort grazie a un design dalla forma ergonomica, studiato per tenerle molto tempo.

Sono dotati di comodi comandi touch e supportano gli assistenti vocali. Questo ti permette di chiamare, gestire i brani musicali e rispondere alle telefonate senza mai usare le mani. Sono poi resistenti all’acqua con certificazione IPX2 e quindi perfette anche per praticare sport. Hanno una mega batteria in grado di durare per 6 ore di ascolto con una sola ricarica e grazie alla custodia fino a 20 ore. Inoltre possiedono una ricarica rapida che ti permette di avere altre 1 ora di autonomia in soli 10 minuti.

Questa è davvero un’occasione d’oro, ma finirà in un attimo. Quindi prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave 300 TWS a soli 56,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.