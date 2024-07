JBL Wave 200TW: in SCONTO del 46% le mitiche cuffiette wireless

Hai deciso di acquistare delle cuffiette wireless di qualità superiore ma non vuoi svenarti? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello le JBL Wave 200TW a soli 42,99 euro, invece che 79,99 euro.

Grazie a questo sconto incredibile del 46% oggi puoi risparmiare ben 37 euro sul totale. Fai attenzione però perché ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra, quindi dovrai essere velocissimo. Anche perché questi auricolari Bluetooth offrono un audio eccellente sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono comodissime, resistenti all’acqua e godono di una batteria enorme.

JBL Wave 200TW a prezzo shock solo su Amazon

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo adesso è imbattibile. Le JBL Wave 200TW riescono a regalare un suono molto realistico e di sembrerà di essere a un concerto. Grazie a driver da 8 mm e bassi profondi percepirai ogni nota in modo preciso.

Hanno inserti in silicone che si adattano alla forma dell’orecchio e garantiscono un perfetto isolamento acustico. I microfoni interni uniti alla cancellazione attiva del rumore ti permetteranno di fare chiamate senza disturbi in qualsiasi ambiente. Puoi attivare l’assistente vocale con un tap sull’auricolare, regolare il volume e rispondere alle chiamate. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX2 e godono di una batteria che può durare fino a 20 ore.

Fai presto perché come ti dicevo ci sono pochissime unità disponibili a questo prezzo e sicuramente andranno a ruba. Perciò vai subito su Amazon e acquista le tue JBL Wave 200TW a soli 42,99 euro, invece che 79,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.