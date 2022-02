JBL Tune500BT: bastano 27€ per uno SPETTACOLO di cuffioni (-45%)

Se i JBL Tune500BT sono in sconto, è da folli non approfittarne. Niente compromessi con la qualità. Che si tratti di ascoltare musica, parlare al telefono oppure interagire con il tuo assistente vocale preferito, nessuna difficoltà. Stile e design in un paio di cuffioni wireless di un brand che proprio non ha bisogno di presentazioni.

Con le promozioni Amazon del momento, li porti a casa a 27€ circa appena (sconto definitivo in fase di pagamento). Risparmi il 45% e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

JBL Tune500BT: a questo prezzo è un affare

Curati nel design e super comodi da indossare, non essendo un auricolare che entra nell'orecchio, puoi indossarli per molte ore senza patire fastidio alcuno.

Progettati per garantite comfort e qualità, puoi collegarli in Bluetooth allo smartphone, al tablet, al PC e non solo. Ascolti la tua musica preferita, guardi i video che più ti piacciono e non solo! Infatti, il wearable integra anche un microfono: questo ti permetterà di sfruttarlo per parlare al telefono oppure interagire con il tuo assistente vocale preferito.

Un dispositivo che non potrebbe essere più versatile e completo. I cuffioni wireless JBL Tune500BT – a questo prezzo – sono un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di averli a prezzo da prodotto di bancarella. Risparmia il 45% su Amazon e prendili a 27€ circa appena invece di 49,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.