JBL Tune Flex TWS: auricolari true wireless con suono potente e preciso

Se fai alla svelta oggi potrai acquistare degli auricolari true wireless in-ear dal suono meraviglioso a un prezzo assolutamente conveniente. Dunque non aspettare che l’offerta scada. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Tune Flex TWS a soli 59 euro, invece che 99,99 euro.

Posso assicurarti che è tutto vero, non ci sono errori. Siamo di fronte invece uno sconto pazzesco del 41% che taglia il prezzo ti permette di risparmiare la bellezza di 40 euro sul totale. Avrai per le mani delle cuffiette Bluetooth davvero eccezionali che regalano un audio stupendo e garantiscono anche conversazioni senza disturbi.

JBL Tune Flex TWS: suono super e prezzo mini

Gli auricolari true wireless JBL Tune Flex TWS garantiscono un suono davvero molto potente e preciso, con bassi corposi e alti e medi sempre perfettamente puliti. Puoi ascoltare la tua musica preferita riuscendo a percepire ogni piccolo suono grazie a driver da 12 mm. E anche le chiamate saranno perfette. Godono infatti della cancellazione attiva del rumore che ti permette di usarle in qualsiasi ambiente senza problemi.

Sono molto leggeri e anche comodi, dunque di potrai usare per tutto il tempo che desideri senza fastidio. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e questo ti permette di usarli tranquillamente mentre svolgi le attività sportive. Inoltre godono di un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica e fino a 24 ore con la custodia. Inoltre in appena 10 minuti di ricarica avrai altre 2 ore di ascolto.

Un’offerta più unica che rara, da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Dunque non attendere oltre. Dirigiti immediatamente su Amazon e acquista i tuoi JBL Tune Flex TWS a soli 59 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.