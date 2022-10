JBL TUNE: auricolari PAZZESCHI a prezzo WOW

Occasione eccezionale proposta da Amazon, in quest’ultimo giorno di offerte esclusive Prime. Sto parlando dei bellissimi auricolari true wireless JBL TUNE che ora puoi mettere nel tuo carrello a soli 59,99 euro, anziché 109 euro.

Uno sconto mica male, di ben 49 euro, ovvero quasi della metà, per un articolo ancora sulla cresta dell’onda. Queste cuffiette non deluderanno le tue aspettative. JBL è da sempre leader nel settore audio e anche con questo modello ha messo in mostra le sue doti eccellenti.

Sia che tu voglia ascoltare musica o che il tuo interesse si più per le chiamate, questi auricolari fanno al caso tuo. Devi sbrigarti però, perché il Prime day finisce sta sera. Fiondati su Amazon e fai tuoi gli auricolari true wireless JBL TUNE a soli 59,99 euro.

JBL TUNE: fino a 32 ore di ascolto con la custodia di ricarica

Tra le tante cose che spiccano e che rendono JBL TUNE delle cuffie eccezionali, sicuramente c’è la durata. Infatti, grazie all custodia di ricarica, le potrai ascoltare musica fino a 32 ore. Una roba incredibile. Hanno un suono nitido, dai bassi potenti, che ti accompagnerà per tutto il giorno e anche oltre.

Sono ergonomiche con una forma che si adatta perfettamente alle orecchie. Potrai indossarle anche per molte ore senza che ti diano fastidio. Inoltre in confezione troverai 3 misure differenti di gommini per scegliere quello che si adatta di più a te. Appena aprirai la custodia gli auricolari si connetteranno al tuo dispositivo associato.

Non è più il tempo di fare valutazioni perché le offerte esclusive Prime finiscono fra poche ora. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari JBL TUNE a soli 59,99 euro, anziché 109 euro.

