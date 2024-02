JBL TUNE 720BT: cuffie wireless con 76h di audio a PREZZO WOW

Preferisci le cuffie agli auricolari e vorresti un modello di qualità superiore senza spende un patrimonio? Allora dai un’occhiata a questa super offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello JBL TUNE 720BT a soli 70,99 euro, invece che 79,99 euro.

È vero che lo sconto dell’11% non è da strapparsi i capelli ma per queste cuffie wireless è notevole. Potrai ascoltare il suono della tua musica preferita come mai prima e per un comfort totale. E con la connessione multipla li associ a più dispositivi contemporaneamente. A questa cifra sono un vero affare.

JBL TUNE 720BT su Amazon a un prezzaccio

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono queste cuffie Bluetooth un ottimo acquisto, oltre al prezzo vantaggioso. Facciamo quindi un elenco di quell principali:

Audio: grazie alla tecnologia JBL Pure Bass il sono è potente e preciso , con bassi vibranti. E anche le chiamate saranno perfette, prive di disturbi o interferenze.

grazie alla tecnologia JBL Pure Bass il , con bassi vibranti. E anche le saranno prive di disturbi o interferenze. Design: hanno dei padiglioni Over-ear che garantiscono il massimo del comfort e dei pratici comandi per gestire la musica e per rispondere alle chiamate.

Connessione: la tecnologia Bluetooth è sempre stabile e senza latenza . Inoltre godono della connessione multipoint per passare da un dispositivo all’altro senza doverle scollegare tutte le volte.

la tecnologia Bluetooth è sempre stabile e . Inoltre godono della per passare da un dispositivo all’altro senza doverle scollegare tutte le volte. Autonomia: la batteria è pazzesca e garantisce fino a 72 ore con una sola ricarica. Inoltre in appena 5 minuti avrai altre 3 ore di ascolto.

Cosa aspetti? A questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 720BT a soli 70,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

