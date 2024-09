JBL Tune 520BT: pieghevoli, leggere, fino a 57h e connessione multipla

Se vuoi ascoltare la musica e fare conversazione in qualsiasi posto senza che nessuno ti disturbi e per tantissimo tempo, allora devi avere assolutamente queste cuffie wireless. Stiamo parlando delle mitiche JBL Tune 520BT che oggi puoi avere su Amazon a soli 40,99 euro, invece che 59,99 euro.

Grazie a questo sconto del 32% potrai avere un notevole risparmio e soprattutto un paio di cuffie senza fili eccezionali. Questa che ti sto segnalando è la colorazione lilla ma potrai avere a un ottimo prezzo diverse altre colorazioni. Grazie alla batteria enorme potrai usarle per diversi giorni con la stessa ricarica e le puoi collegare più dispositivi contemporaneamente.

JBL Tune 520BT: cuffie Bluetooth eccezionali

Le JBL Tune 520BT sono sicuramente tra le cuffie Bluetooth migliori in commercio e a questo prezzo non hanno rivali. Godono della connessione multipoint che ti permette quindi di collegarle fino a 2 dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro con un semplice tasto. La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile e con bassissima latenza.

Sono estremamente comode e leggere, non stringono e hanno un archetto che si regola come desideri e che ha un’imbottitura sulla parte alta dove poggia sulla testa. I microfoni interni riescono a captare solo la tua voce restituendola al meglio senza disturbi di sottofondo e quindi le chiamate saranno perfette. Inoltre godono di una super batteria in grado di durare fino a 57 ore con una sola ricarica. In appena cinque minuti potrai avere altre 3 ore di ascolto.

Che stai aspettando dunque, è chiaro che ha un prezzo così basso le vorranno tutti e le unità disponibili andranno a ruba. Dunque fiondati su Amazon e acquista le tue JBL Tune 520BT a soli 40,99 euro, invece che 59,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.