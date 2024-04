JBL Tune 520BT in offerta con il 33% di sconto: bassi potenti e autonomia assurda

Le JBL Tune 520BT sono cuffie on-ear wireless che offrono un’esperienza audio di qualità a un prezzo accessibile. Queste cuffie sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e un suono di alta qualità. Il loro design? Leggero e pieghevole, con una vestibilità estremamente piacevole, anche durante un uso prolungato (come un lungo viaggio in treno o in aereo).

Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: con lo sconto del 33% le paghi solamente 39,99€. Ma ti consigliamo di fare in fretta: rimane ancora poco tempo!

Le JBL Tune 520BT sono cuffie completamente wireless, quindi la prima cosa da tenere a mente è la loro autonomia. Ti rassicuriamo subito: è ottima. Con una singola ricarica avrai fino a 57 ore di riproduzione senza sosta. Peraltro, se ti sei dimenticato di ricaricarle durante la notte, grazie alla ricarica ultra-rapida ti basterà metterle in carica per appena 5 minuti per avere subito 3 ore di autonomia.

Dal punto di vista del suono, le JBL Tune 520BT utilizzano la tecnologia JBL Pure Bass, che è conosciuta per offrire bassi profondi e potenti, migliorando l’esperienza di ascolto in vari generi musicali, da quelli più basati sui bassi a quelli vocali o strumentali. Gli utenti possono anche personalizzare l’esperienza audio attraverso l’app JBL Headphones, che permette di regolare le impostazioni dell’equalizzatore secondo le proprie preferenze​.

Insomma, stiamo parlando di delle cuffie che offrono specifiche estremamente solide, nonostante un prezzo davvero, davvero molto conveniente. Non perdere altro tempo e mettile subito nel carrello: hai ancora poco tempo per prenderle con il 33% di sconto.