JBL Tune 520BT in offerta ad un prezzo top: bassi potenti e autonomia esagerata

Le cuffie JBL Tune 520BT offrono un ottimo equilibrio tra accessibilità e funzionalità d’ascolto piacevoli. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: le paghi solo 46€, con uno sconto del 23% sul loro normale prezzo. Se cerchi un paio di cuffie che faccia egregiamente il suo lavoro senza per questo dover spendere una fortuna, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello.

Offrono un’esperienza d’ascolto completamente senza fili, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 creata per garantire uno streaming audio di altissima qualità. Collegare le cuffie al tuo telefono o laptop è una procedura pressoché istantanea.

Le cuffie dispongono della tecnologia JBL Pure Bass, vero fiore all’occhiello di questo brand. I bassi sono profondi e potenti, per un’esperienza d’ascolto energetica e immersiva (ma non per questo poco bilanciata).

L’autonomia è incredibilmente robusta: avrai 57 ore di riproduzione con una singola carica. Ti sei dimenticato di metterle in carica prima di un lungo viaggio? Nessuna paura, la ricarica rapida ti garantisce ben tre ore di autonomia dopo appena 5 minuti.

Il design on-ear è leggero e pieghevole, progettato per rendere queste cuffie comode per un uso prolungato e facili da trasportare​. Potrai personalizzare l’esperienza sonora attraverso l’app JBL Headphones, dove puoi modificare le impostazioni dell’equalizzatore per adattare il suono alle tue preferenze, con opzioni che includono modalità come Jazz, Vocal e Bass.

Insomma, le JBL Tune 520BT offrono un pacchetto completo di funzionalità interessanti, a cui si aggiunge l’estrema affidabilità e qualità dei prodotti JBL. Hai ancora poco tempo: non farti scappare questa offerta e acquistale subito risparmiando!