Le JBL Tune 500BT tornano in offerta su Amazon a soli 29,90€. Ancora una volta hai l'opportunità di portarti a casa questi dispositivi favolosi con uno sconto istantaneo di 20 euro.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie wireless di cui non ti penti: sono le JBL Tune 500BT

Avere un paio di cuffie wireless è essenziale, se poi non sei amante delle versioni in Ear e minuscole sei nel posto giusto. Con le JBL Tune 500BT sblocchi un'esperienza pazzesca e soprattutto non spendi una cifra perché con la promozione sono un affare.

Disponibili in tre diverse colorazioni, le acquisti del colore che vuoi e non te ne penti. Ti basta utilizzarle la prima volta per capire come mai decine di migliaia di persone le amano così tanto. Ti anticipo che sono leggere, comodissime e ti fanno sentire come se fossi in mezzo a un concerto.

Con le loro imbottiture sia sull'archetto che sei padiglioni le utilizzi quante ore vuoi anche perché la batteria integrata è portento e ti offre fino a 16 ore di riproduzione continua. In più le sfrutti per andare in giro senza complicazioni visto che non devi collegarle con alcun filo al tuo smartphone o PC.

Ovviamente non manca all'appello un fantastico microfono con cui interagisci in fase di chiamata o se hai bisogno di qualcosa, richiami il tuo assistente virtuale preferito.

Ps: hanno persino la ricarica veloce.

Acquista subito il tuo paio di JBl Tune 500BT su Amazon a soli 29,90€. Le ordini oggi e le ricevi tra un paio di giorni se sei abbonato Prime. In caso contrario puoi sempre risparmiare i soldi delle consegne optando per quelle nei punti di ritiro: sono gratuite per tutti quanti.

