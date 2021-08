Le JBL Tune 500BT sono in promozione su Amazon: grazie al ribasso del 46% riesci a pagarle appena 26,99€ riuscendo a risparmiare più di venti euro sul prezzo di listino. Con le Spedizioni Prime le ricevi nel giro di qualche giorno e le consegne sono sempre gratuite: affrettati.

Cuffie wireless portentose: JBL Tune 500BT

Le JBL Tune 500BT sono delle cuffie all'apparenza semplicissime, ma le funzionalità che ti offrono valgono fino all'ultimo euro speso. Disponibili in questa colorazione blu sono esteticamente curate nei minimi particolari e ti offrono il massimo del comfort.

La loro struttura è altamente ergonomica e con le imbottiture posizionate sia sulla parte inferiore dell'archetto che nei padiglioni auricolari, non puoi di certo dire che sono scomode. Sono leggerissime così le puoi utilizzare quanto vuoi e soprattutto sono wireless. L'assenza di cablature ti consente di essere libero nei movimenti e di non essere rilegato a un filo.

La riproduzione musicale è degna di nota visto che è corposa e potente. In altre parole le indossi e ti sembrerà di essere a un cinema. Non manca il microfono integrato che ti mette a disposizione anche gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

La batteria è un secondo punto forte, infatti ti garantisce fino a 16 ore di autonomia con una sola carica. Quando arrivi a zero le colleghi con il cavetto dato in dotazione e torni operativo in pochissimo, infatti non manca la ricarica rapida.

Sei interessato? Allora acquista subito le tue JBl Tune 500BT su Amazon a soli 26,99€ in colorazione blu. Le ricevi in solo uno o due giorni lavorativi a casa se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard ottieni le spedizioni gratuite nei punti di ritiro. Non fartele scappare, sono uniche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

