JBl Tune 500 sono le cuffie On Ear che cercavi (-23%)

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie On Ear semplici ma funzionali, ti trovi nel posto giusto. Le JBl Tune 500 sono eccezionali e costano pure poco grazie alla promozione in corso su Amazon: te le porti a casa a soli 23,00€.

JBL Tune 500: cosa devi sapere su queste cuffie

Semplicissime nell'apparenza e nell'utilizzo, le cuffie JBL Tune 500 sono perfette se vuoi dei prodotti che siano ottimi ma che non ti debbano far spendere una cifra astronomica. Questo modello, in particolare, potrebbe essere definito come della vecchia scuola dato che è cablato, ma ciononostante non ha nulla in meno di prodotti più recenti.

Disponibili in colorazione nera, sono leggere, comode e fanno il loro dovere. L'archetto si adatta perfettamente alla tua testa così puoi indossarle per ore e ore senza problemi. In più il cavo ha anche una lunghezza ottima sia per non farti sentire stretto che per non farti uscire pazzo con metri in abbondanza.

Gli altoparlanti integrati sono di elevata qualità e vantano la tecnologia JBL Pure Bass Sound per un audio superbo. In più grazie al microfono incorporato puoi interagire sia con Google Assistant che con Apple Siri.

Ovviamente non si ricaricano e quindi sono sempre pronte all'utilizzo.

Ti piacciono? Allora approfitta del ribasso e fai tue queste JBL Tune 500 su Amazon a soli 23,00€.