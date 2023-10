JBL Tune 500: qualità d'ascolto al top, oggi ad un prezzo imbattibile

Le cuffie JBL Tune 500 offrono un’esperienza audio di alta qualità con il riconoscibile suono JBL Pure Bass, che regala una riproduzione sonora potente e profonda. Ora puoi goderti questa eccezionale qualità audio a soli 25,99€ – con uno sconto del 13%.

Le cuffie JBL Tune 500 sono progettate per fornire un audio superbo. Grazie ai driver da 32 mm, queste cuffie riproducono un suono nitido e corposo, con bassi potenti che aggiungono profondità alla tua musica. “È come avere un’esperienza di concerto personale ovunque tu vada”, ci dice il produttore.

Queste cuffie over-hear non solo offrono un suono straordinario ma sono anche estremamente pratiche. Dotate di un cavo piatto antigroviglio e un comando remoto ad un pulsante con microfono integrato, ti consentono di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso a Siri o Google.

Puoi passare senza sforzo da una canzone all’altra o rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, le JBL Tune 500 sono progettate per garantire il massimo comfort durante l’uso prolungato. Gli auricolari sono leggeri e confortevoli grazie ai morbidi cuscinetti auricolari e all’archetto imbottito. Inoltre, sono pieghevoli, rendendole facili da riporre e trasportare, perfette per chi è sempre in movimento.

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria sulle cuffie JBL Tune 500. Approfitta dello sconto del 13% e acquistale adesso a soli 25,99€ anziché 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.