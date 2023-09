JBL Tune 500 a MENO di 20€ sono una FAVOLA (solo su Amazon)

Se vuoi delle cuffie che garantiscano un ottimo audio e costino poco allora non devi assolutamente perdere questa promozione che ti sto per segnalare. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le JBL Tune 500 a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro.

Questo è davvero un prezzo folle soprattutto in relazione a delle cuffie davvero di ottima qualità. Con lo sconto del 33% risparmi tantissimo e ti porti a casa delle cuffie spettacolari. Potrai ascoltare la musica in modo coinvolgente e usare addirittura gli assistenti vocali. Sono comode, leggere e molto pratiche.

JBL Tune 500: a questo prezzo un affare unico

JBL offre è da sempre prodotti top che garantiscono un suono eccellente e infatti anche in questo caso siamo di fronte a delle cuffie di alto livello nonostante il prezzo basso. Hanno driver da 32 mm in grado di regalare bassi corposi e profondi e un suono pulito e senza distorsioni.

Sono pieghevoli e leggerissime. Hanno dei comodi padiglioni morbidi che regalano il massimo del comfort. Quindi potrai tenere per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Sono dotate di un cavo piatto anti groviglio che ti permette praticamente di collegare a qualsiasi dispositivo. Il cavo è dotato di un pulsante e un microfono integrato per gestire i brani musicali, il volume e addirittura parlare con gli assistenti vocali.

Non perdere questa occasione dunque, perché chiaramente a questo prezzo le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in fretta. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue JBL Tune 500 a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l’ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.